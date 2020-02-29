Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de topçu saldırısında 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de topçu saldırısında 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralı - Son Dakika Dünya

Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de topçu saldırısında 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralı

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde Şam hükümetine bağlı güçlerin açtığı topçu saldırısında Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup bir asker hayatını kaybetti, iki asker ise yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de topçu saldırısında 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralı, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde Şam hükümetine bağlı güçlerin açtığı topçu saldırısında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) mensup bir asker hayatını kaybetti, iki asker ise yaralandı.


Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejim tarafından düzenlenen topçu saldırısında 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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Suriye, İdlib, TSK, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:06 
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