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Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de topçu saldırısında 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralı
6 saat önce
Suriye'nin İdlib kentinde Şam hükümetine bağlı güçlerin açtığı topçu saldırısında Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup bir asker hayatını kaybetti, iki asker ise yaralandı
Suriye'nin İdlib kentinde Şam hükümetine bağlı güçlerin açtığı topçu saldırısında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) mensup bir asker hayatını kaybetti, iki asker ise yaralandı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejim tarafından düzenlenen topçu saldırısında 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır" ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:06
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