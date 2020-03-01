Milli Savunma Bakanlığı: "(İdlib'de) Uçaklarımıza taarruz eden Rejime ait 2 SU-24 tipi uçak... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanlığı: '(İdlib'de) Uçaklarımıza taarruz eden Rejime ait 2 SU-24 tipi uçak... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı: "(İdlib'de) Uçaklarımıza taarruz eden Rejime ait 2 SU-24 tipi uçak...

6 saat önce

Vurulan Rejime ait uçağın düşme anları Milli Savunma Bakanlığı: "(İdlib'de) Uçaklarımıza taarruz eden Rejime ait 2 SU-24 tipi uçak düşürülmüştür.

Vurulan Rejime ait uçağın düşme anları Milli Savunma Bakanlığı: "( İdlib'de) Uçaklarımıza taarruz eden Rejime ait 2 SU-24 tipi uçak düşürülmüştür."

Milli Savunma Bakanlığı: (İdlib'de) Uçaklarımıza taarruz eden Rejime ait 2 SU-24 tipi uçak...

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 03:35 Kaynak: AA
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