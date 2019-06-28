Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'deki gözlem noktasına yönelik yapılan saldırıya karşılık olarak...
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Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'deki gözlem noktasına yönelik yapılan saldırıya karşılık olarak...

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'deki gözlem noktasına yönelik yapılan saldırıya karşılık olarak rejim mevzilerinin etkili şekilde vurulduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'deki gözlem noktasına yönelik yapılan saldırıya karşılık olarak..., System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'deki gözlem noktasına yönelik yapılan saldırıya karşılık olarak rejim mevzilerinin etkili şekilde vurulduğunu bildirdi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:51 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib, 3. Sayfa
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