Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'deki gözlem noktasına yönelik yapılan saldırıya karşılık olarak...
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'deki gözlem noktasına yönelik yapılan saldırıya karşılık olarak rejim mevzilerinin etkili şekilde vurulduğunu bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:51 Kaynak: İHA
, İdlib
'deki gözlem noktasına yönelik yapılan saldırıya karşılık olarak rejim mevzilerinin etkili şekilde vurulduğunu bildirdi. - ANKARA
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