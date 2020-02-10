Milli Savunma Bakanlığı: "(İdlib'teki saldırı) Angajman kuralları ve meşru müdafaa çerçevesinde... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanlığı: '(İdlib'teki saldırı) Angajman kuralları ve meşru müdafaa çerçevesinde... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı: "(İdlib'teki saldırı) Angajman kuralları ve meşru müdafaa çerçevesinde...

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı: "(İdlib'teki saldırı) Angajman kuralları ve meşru müdafaa çerçevesinde anında misliyle mukabele edildi.

Milli Savunma Bakanlığı:

Milli Savunma Bakanlığı: "( İdlib'teki saldırı) Angajman kuralları ve meşru müdafaa çerçevesinde anında misliyle mukabele edildi."

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 07:56 Kaynak: AA
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