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Milli Savunma Bakanlığı: "(İdlib'teki saldırı) Angajman kuralları ve meşru müdafaa çerçevesinde...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı: "(İdlib'teki saldırı) Angajman kuralları ve meşru müdafaa çerçevesinde anında misliyle mukabele edildi. Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 07:56 Kaynak: AA
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