Milli Savunma Bakanlığı: "Iğdır'da Yer Alan Hudut Birliğinde 07 Mart 2019 Tarihinde Meydana Gelen...
1 saat önce
IHAAW082935-ASA/08-03-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "Iğdır'da yer alan hudut birliğinde 07 Mart 2019 tarihinde meydana gelen silah kazası neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.
IHAAW082935-ASA/08-03-2019
- Milli Savunma Bakanlığı
: " Iğdır
'da yer alan hudut birliğinde 07 Mart 2019 tarihinde meydana gelen silah kazası neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur." 08.03.2019 08: 29: 35 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 08:35 Kaynak: İHA
İzmir'de Kaçak Silah Fabrikasına Helikopterli Operasyon: 46 Gözaltı
Iğdır'da Bir Asker Şehit Oldu
Yolun Ortasında Sızan Alkollü Vatandaş, Feci Şekilde Can Verdi
Esenyurt'ta Bir Lokantada Patlama Meydana Geldi, Ortalık Savaş Alanına Döndü