Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "Iğdır'da Yer Alan Hudut Birliğinde 07 Mart 2019 Tarihinde Meydana Gelen...

Milli Savunma Bakanlığı: "Iğdır'da Yer Alan Hudut Birliğinde 07 Mart 2019 Tarihinde Meydana Gelen...

1 saat önce

IHAAW082935-ASA/08-03-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "Iğdır'da yer alan hudut birliğinde 07 Mart 2019 tarihinde meydana gelen silah kazası neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Milli Savunma Bakanlığı:
IHAAW082935-ASA/08-03-2019

- Milli Savunma Bakanlığı: " Iğdır'da yer alan hudut birliğinde 07 Mart 2019 tarihinde meydana gelen silah kazası neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur." 08.03.2019 08: 29: 35 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 08:35 Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Iğdır, 3. Sayfa
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