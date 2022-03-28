Milli Savunma Bakanlığı İğneaada açıklarında mayın tespit edildiğini açıkladı - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanlığı İğneaada açıklarında mayın tespit edildiğini açıkladı

28.03.2022 10:22
Milli Savunma Bakanlığı İğneaada açıklarında mayın tespit edildiğini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, İğneada açıklarında tespit edilen mayına Sualtı Savunma Timlerince (SAS) etkisiz hale getirmek için müdahalede bulunulduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, İğneada açıklarında tespit edilen mayına Sualtı Savunma Timlerince (SAS) etkisiz hale getirmek için müdahalede bulunulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edildi.

SAS timlerinin süratle intikal ettirildiği bölgede mayın emniyete alındı, etkisiz hale getirmek maksatlı müdahaleye başlandı.

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Milli Savunma Bakanlığı, Bulgaristan, Mayın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanlığı İğneaada açıklarında mayın tespit edildiğini açıkladı - Son Dakika


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