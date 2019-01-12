Milli Savunma Bakanlığı: "İki Haftada 23 Terörist Etkisiz Hale Getirildi"

Milli Savunma Bakanlığı
, son iki haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, 28 Aralık
2018-11 Ocak 2019 tarihlerinde yürütülen operasyonlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Buna göre, PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Diyarbakır
'da yürütülen büyük çaplı operasyonlara aralıksız devam edildi. İcra edilen operasyonlarda 23 terörist etkisiz hale getirilirken, 10 adet piyade tüfeği, iki adet av tüfeği, üç adet tabanca, üç adet AT-4 tanksavar füze, üç adet RPG-7 roketatar, bin 584 adet muhtelif hafif silah mühimmatı, 15 adet RPG-7 roketatar roketi, dört adet el bombası, 175,3 kilogram amonyum nitrat, 19 adet fünye, 103 kilogram PETN patlayıcı madde, 100 kilogram C-4 patlayıcı madde, 750 gram tahrip kalıbı, 16 adet muhtelif telsiz ele geçirildi, 30 adet el yapımı patlayıcı madde imha edildi. Teröristler tarafından kullanılan 7 adet mağara ve depo kullanılamaz hale getirildi. Operasyonlarda bir asker şehit olurken, dört asker yaralandı.
Uyuşturucu ve kaçakçılığa geçit yok
Güvenlik güçlerince 7 gün 24 saat esasına göre hudutlarda yoğun güvenlik önlemi alınırken, PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarına darbe vuruldu. PKK/KCK terör örgütün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde, 73,6 kilogram eroin, 35 bin 195 paket kaçak sigara, 40 litre kaçak mazot ve 23 adet cep telefonu ele geçirildi. Zeytin
Dalı Harekatında 4 bin 608 terörist etkisiz hale getirildi Afrin
bölgesinde 20 Ocak 2018'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 12 Temmuz 2018 tarihinden itibaren göreve başlayan Yerel Kolluk Kuvvetleri faaliyetine devam ediyor. Harekatın başlangıcından itibaren 4 bin 608 terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri
ve Özgür Suriye
Ordusu tarafından 18 Mart 2018 tarihi itibariyle kontrol altına alınan Afrin'de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri de sürdürülüyor. Harekat kapsamında bugüne kadar 299 adet mayın ve bin 676 adet el yapımı patlayıcı imha edildi. Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD
Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Münbiç
'te şu ana kadar 8 Müşterek Birleşik Devriye faaliyeti icra edildi. - ANKARA