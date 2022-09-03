Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın talimatıyla hazırlanan insani yardım malzemelerinin selden zarar gören dost ve kardeş ülke Pakistan'a ulaştırılması çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İnsani yardım malzemelerini taşıyan 11'inci uçak Pakistan'a ulaştı - Son Dakika

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