İnsani yardım malzemelerini taşıyan 11'inci uçak Pakistan'a ulaştı - Son Dakika
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İnsani yardım malzemelerini taşıyan 11'inci uçak Pakistan'a ulaştı

03.09.2022 22:50
İnsani yardım malzemelerini taşıyan 11'inci uçak Pakistan'a ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı, insani yardım malzemelerini taşıyan 11'inci uçağın selden zarar gören Pakistan'a ulaştığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, insani yardım malzemelerini taşıyan 11'inci uçağın selden zarar gören Pakistan'a ulaştığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan insani yardım malzemelerinin selden zarar gören dost ve kardeş ülke Pakistan'a ulaştırılması çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, yardım malzemesi taşıyan 11'inci uçak Pakistan'a ulaştı.

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Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnsani yardım malzemelerini taşıyan 11'inci uçak Pakistan'a ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnsani yardım malzemelerini taşıyan 11'inci uçak Pakistan'a ulaştı - Son Dakika
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