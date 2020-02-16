Milli Savunma Bakanlığı: " Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde, üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen ve aralarında Harun Kod adlı 'saldırı ve sabotaj birim sorumlusunun da bulunduğu 8 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." - ANKARA