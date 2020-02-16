Milli Savunma Bakanlığı: "Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde, üs bölgelerine saldırı hazırlığında... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Milli Savunma Bakanlığı: 'Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde, üs bölgelerine saldırı hazırlığında... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı: "Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde, üs bölgelerine saldırı hazırlığında...

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı: "Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde, üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen ve aralarında Harun Kod adlı 'saldırı ve sabotaj birim sorumlusunun da bulunduğu 8 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı:

Milli Savunma Bakanlığı: " Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde, üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen ve aralarında Harun Kod adlı 'saldırı ve sabotaj birim sorumlusunun da bulunduğu 8 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı, Hakurk, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 11:37 Kaynak: İHA
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