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Milli Savunma Bakanlığı: "Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde, üs bölgelerine saldırı hazırlığında...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı: "Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde, üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen ve aralarında Harun Kod adlı 'saldırı ve sabotaj birim sorumlusunun da bulunduğu 8 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 11:37 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı: " Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde, üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen ve aralarında Harun Kod adlı 'saldırı ve sabotaj birim sorumlusunun da bulunduğu 8 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." - ANKARA
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