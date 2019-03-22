Milli Savunma Bakanlığı: "Irak'ın Kuzeyi Kandil ve Zap Bölgelerine Düzenlenen Hava Harekatları...
1 saat önce
IHAAW182008-ASA/22-03-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "Irak'ın kuzeyi Kandil ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
IHAAW182008-ASA/22-03-2019
- Milli Savunma Bakanlığı
: " Irak
'ın kuzeyi Kandil
ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." 22.03.2019 18: 20: 08 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:25 Kaynak: İHA
Bakan Soylu Seçmene Böyle Seslendi: Ne Olursunuz Bizi Zayıf Düşürmeyin, Bu Seçim Ders Verme Seçimi Değil!
Dicle Nehri'ndeki Facia Anı Kamerada! 93 Kişi Böyle Can Verdi!
Taksi Durağındaki Yolcu Kavgası Kanlı Bitti! Yaralılar Var
Ankapark'ta Rollercoaster Bozuldu, Vatandaşlar Raylardan Yürüyerek İndirildi