Milli Savunma Bakanlığı: "Irak'ın Kuzeyi Zap, Metina, Avaşin ve Haftanin'e 20-22 Ocak 2019...
1 saat önce
IHAAW174706-GEN/23-01-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "Irak'ın kuzeyi Zap, Metina, Avaşin ve Haftanin'e 20-22 Ocak 2019 tarihlerinde düzenlenen hava harekatlarında, terör örgütüne ait silah mevzi ve barınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığındaki silahlı 21 bölücü teröristin...
IHAAW174706-GEN/23-01-2019
- Milli Savunma Bakanlığı
: " Irak
'ın kuzeyi Zap, Metina
, Avaşin ve Haftanin'e 20-22 Ocak 2019 tarihlerinde düzenlenen hava harekatlarında, terör örgütüne ait silah mevzi ve barınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığındaki silahlı 21 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.' 23.01.2019 17: 47: 06 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:53 Kaynak: İHA
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