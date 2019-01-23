Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "Irak'ın Kuzeyi Zap, Metina, Avaşin ve Haftanin'e 20-22 Ocak 2019...

Milli Savunma Bakanlığı: "Irak'ın Kuzeyi Zap, Metina, Avaşin ve Haftanin'e 20-22 Ocak 2019...

1 saat önce

IHAAW174706-GEN/23-01-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "Irak'ın kuzeyi Zap, Metina, Avaşin ve Haftanin'e 20-22 Ocak 2019 tarihlerinde düzenlenen hava harekatlarında, terör örgütüne ait silah mevzi ve barınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığındaki silahlı 21 bölücü teröristin...

Milli Savunma Bakanlığı:
IHAAW174706-GEN/23-01-2019

- Milli Savunma Bakanlığı: " Irak'ın kuzeyi Zap, Metina, Avaşin ve Haftanin'e 20-22 Ocak 2019 tarihlerinde düzenlenen hava harekatlarında, terör örgütüne ait silah mevzi ve barınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığındaki silahlı 21 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.' 23.01.2019 17: 47: 06 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:53 Kaynak: İHA

Metina, Zap bölgesi, Irak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Turhan: Süleymaniye'ye Uçuş Yasağı 25 Ocak'ta Kaldırılacak Türkiye'deki Medya Satışlarından 916 Milyon Dolar Alan Aydın Doğan'ın Yeni Yatırımı Ortaya Çıktı

MHP 21 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı TSK, Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı Teröristleri Obüslerle Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 19:43:41. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "Irak'ın Kuzeyi Zap, Metina, Avaşin ve Haftanin'e 20-22 Ocak 2019...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]