Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "Irak'ın Kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan Bölgelerine 11 Ocak 2019'da...

Milli Savunma Bakanlığı: "Irak'ın Kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan Bölgelerine 11 Ocak 2019'da...

1 saat önce

IHAAW195443-ASA/11-01-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "Irak'ın kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine 11 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir.

Milli Savunma Bakanlığı:
IHAAW195443-ASA/11-01-2019

- Milli Savunma Bakanlığı: " Irak'ın kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine 11 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir." 11.01.2019 19: 54: 43 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:00 Kaynak: İHA

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