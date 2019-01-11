Milli Savunma Bakanlığı: "Irak'ın Kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan Bölgelerine 11 Ocak 2019'da...
1 saat önce
IHAAW195443-ASA/11-01-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "Irak'ın kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine 11 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir.
IHAAW195443-ASA/11-01-2019
- Milli Savunma Bakanlığı
: " Irak
'ın kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine 11 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir." 11.01.2019 19: 54: 43 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:00 Kaynak: İHA
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