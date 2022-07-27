Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmıyor, kalmayacak. Kahraman komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerindeki 25 PKK/YPG'li teröristi önleme ve cezalandırma atışlarıyla etkisiz hale getirdi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat, YPG, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › MSB: 'Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 25 PKK/YPG'li terörist etkisiz' - Son Dakika

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