Milli Savunma Bakanlığı: "Irak'ın Kuzeyindeki Operasyonlar Esnasında 16 Mart 2019 Tarihinde Çıkan...
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IHAAW132148-ASA/16-03-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar esnasında 16 Mart 2019 tarihinde çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, sekiz kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.
IHAAW132148-ASA/16-03-2019
- Milli Savunma Bakanlığı
: " Irak
'ın kuzeyindeki operasyonlar esnasında 16 Mart 2019 tarihinde çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, sekiz kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Söz
konusu operasyon esnasında birisi kadın 6 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ele geçen bu teröristlerin yanında, bölgedeki emarelerden terörist zayiatının daha fazla olduğu değerlendirilmektedir." 16.03.2019 13: 21: 48 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:27 Kaynak: İHA
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