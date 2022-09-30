Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ara, bul, yok et. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, SİHA'mız tarafından etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Irak, Gara, SİHA, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 3 PKK'lı terörist SİHA'yla etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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