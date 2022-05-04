Son dakika gündem: MSB: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Son dakika gündem: MSB: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

04.05.2022 14:52
Son dakika gündem: MSB: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika gündem haberi: MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" denildi.


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Milli, Irak, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: MSB: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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