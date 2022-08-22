Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde silah ve mühimmat ele geçirildi

22.08.2022 14:58
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlere ait silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlere ait silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki arama-tarama faaliyetleri sırasında teröristlere ait 2 AT-4 tanksavar silahı, 2 bin 500 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 13 anti-tank RPG-7 mühimmatı, 2 anti-personel RPG-7 mühimmatı ile 13 sevk fişeğinin ele geçirildiği kaydedildi.

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Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

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