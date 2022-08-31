Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

31.08.2022 14:45
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin tespit edildiği belirtildi.

Teröristlerin, Türk Silahlı Kuvvetlerince etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, "Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

YORUMLAR
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MSB: 'Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale... MSB: 'Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale... MİT, terör örgütü PKK'nın sözde eğitim sorumlusunu etkisiz hale getirdi MİT, terör örgütü PKK'nın sözde eğitim sorumlusunu etkisiz hale getirdi
Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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