Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

08.09.2022 10:40
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek." ifadelerine yer verildi.

YORUMLAR
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MSB: 'Teröristler için kaçınılmaz son belli! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle... MSB: 'Teröristler için kaçınılmaz son belli! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle... Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Irak, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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