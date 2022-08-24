Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

24.08.2022 10:30

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Irak, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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