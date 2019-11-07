Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü...
Son Dakika 3. Sayfa Milli Savunma Bakanlığı: 'Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü...

Milli Savunma Bakanlığı: "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü...

7 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı: "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı:

Milli Savunma Bakanlığı: " Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız devam edecek." - ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı, Zap bölgesi, Irak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 06:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Terör örgütü PKK'ya Ekim'de ağır darbe: 133 terörist öldürüldü
Mete Yarar'dan dikkat çeken açıklama: 15 Temmuz başarılı olsaydı o tünellerden Türkiye'ye sızacaklardı Akar: YPG/PKK terör örgütü, ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi Yeni parti için tarih veren Ahmet Davutoğlu, 67 kişilik listeyi yalanladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 01:41:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]