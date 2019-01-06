Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "Irak Kuzeyi Avaşin-Basyan Bölgesine 5 Ocak 2019 Tarihinde Düzenlenen Hava...

Milli Savunma Bakanlığı: "Irak Kuzeyi Avaşin-Basyan Bölgesine 5 Ocak 2019 Tarihinde Düzenlenen Hava...

1 saat önce

IHAAW103418-ASA/06-01-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine 5 Ocak 2019 tarihinde düzenlenen hava harekatı neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 7 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Milli Savunma Bakanlığı:
IHAAW103418-ASA/06-01-2019

- Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine 5 Ocak 2019 tarihinde düzenlenen hava harekatı neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 7 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir." 06.01.2019 10: 34: 18 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:40 Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Irak, 3. Sayfa
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