Milli Savunma Bakanlığı: "Irak Kuzeyi Avaşin-Basyan Bölgesine 5 Ocak 2019 Tarihinde Düzenlenen Hava...
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IHAAW103418-ASA/06-01-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine 5 Ocak 2019 tarihinde düzenlenen hava harekatı neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 7 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir.
IHAAW103418-ASA/06-01-2019
- Milli Savunma Bakanlığı
: "Irak
kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine 5 Ocak 2019 tarihinde düzenlenen hava harekatı neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 7 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir." 06.01.2019 10: 34: 18 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:40 Kaynak: İHA
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