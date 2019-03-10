Milli Savunma Bakanlığı: "Irak Kuzeyi, Avaşin-Basyan Bölgesine Düzenlenen Hava Harekatı...
1 saat önce
IHAAW184517-GEN/10-03-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi, Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
IHAAW184517-GEN/10-03-2019
- Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi, Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." 10.03.2019 18: 45: 17 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 06:51 Kaynak: İHA
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