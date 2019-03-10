Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "Irak Kuzeyi, Avaşin-Basyan Bölgesine Düzenlenen Hava Harekatı...

Milli Savunma Bakanlığı: "Irak Kuzeyi, Avaşin-Basyan Bölgesine Düzenlenen Hava Harekatı...

1 saat önce

IHAAW184517-GEN/10-03-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi, Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı:
IHAAW184517-GEN/10-03-2019

- Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi, Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." 10.03.2019 18: 45: 17 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 06:51 Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Irak, Güncel
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