Milli Savunma Bakanlığı: "Irak Kuzeyi, Avaşin-Basyan Bölgesine Düzenlenen Hava Harekatı...

IHAAW184517-GEN/10-03-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi, Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

IHAAW184517-GEN/10-03-2019



- Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi, Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." 10.03.2019 18: 45: 17 TSI

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