Milli Savunma Bakanlığı: "Irak Kuzeyi Haftanin Bölgesine Düzenlenen Hava Harekatı Neticesinde,...
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IHAAW104400-GEN/23-03-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
IHAAW104400-GEN/23-03-2019
- Milli Savunma Bakanlığı
: "Irak
kuzeyi Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." 23.03.2019 10: 44: 00 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:49 Kaynak: İHA
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