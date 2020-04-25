Son Dakika › Güncel › Milli Savunma Bakanlığı: 'Irak kuzeyi Haftanin bölgesindeki üs bölgemize teröristlerce yapılan... - Son Dakika
Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi Haftanin bölgesindeki üs bölgemize teröristlerce yapılan...
7 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi Haftanin bölgesindeki üs bölgemize teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır.
Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi Haftanin bölgesindeki üs bölgemize teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 12:28 Kaynak: İHA
Son Dakika Hakkari'de, drone destekli operasyonda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi Herkesin gitmesini bekledikten sonra Türk bayrağını öpen şahsın görüntüleri büyük ilgi gördü Tartışma yaratan görsel sonrası Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan İmamoğlu'na suç duyurusu Son dakika: Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 1 askerimiz şehit düştü İBB'nin 23 Nisan için dağıttığı kitapçıkta yer alan görseller büyük tepki çekti Tokat'ta meydana gelen doğa olayı, bölge halkını şaşırttı Bakırköy'de bir kişi, "Çantamda bomba var" diyerek Marmaray'ın raylarına oturdu Seda Sayan, kendisinden 32 yaş küçük Alkan Dalgakıran'la aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı Öldü sanılıp kapısı kırılan 80'lik dede, Kur'an-ı Kerim okurken bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram hesabından Adil Erdem Beyazıt'ın şiirinden dizeler paylaştı Rusya'da güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti Koronavirüs ayakkabıdan bulaşır mı? Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik söylentiye noktayı koydu Yeşilova Belediye Başkanı ve eşine yönelik silahlı saldırıya ilişkin 3 zanlı tutuklandı İnfaz yasasıyla cezaevinden çıkan kişi, eşi evi terk edince 2 çocuğunu silahla rehin aldı Son Dakika: ABD'de 25 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1993 kişi daha hayatını kaybetti