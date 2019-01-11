Milli Savunma Bakanlığı: "Irak Kuzeyi Hakurk Bölgesine 10-11 Ocak 2019'da Düzenlenen Hava...
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IHAAW083625-GEN/11-01-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi Hakurk bölgesine 10-11 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı beş bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir.
IHAAW083625-GEN/11-01-2019
- Milli Savunma Bakanlığı
: "Irak
kuzeyi Hakurk
bölgesine 10-11 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı beş bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir." 11.01.2019 08: 36: 25 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:42 Kaynak: İHA
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