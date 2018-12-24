Milli Savunma Bakanlığı: "Irak Kuzeyi Hakurk ve Zap Bölgelerine 23 Aralık 2018'de Düzenlenen Hava...
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IHAAW112021-GEN/24-12-2018- Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerine 23 Aralık 2018'de düzenlenen hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı altı bölücü terörist etkisiz...
IHAAW112021-GEN/24-12-2018
- Milli Savunma Bakanlığı
: "Irak
kuzeyi Hakurk
ve Zap bölgelerine 23 Aralık
2018'de düzenlenen hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı altı bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir." 24.12.2018 11: 20: 21 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:26 Kaynak: İHA
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