Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "Irak Kuzeyi Hakurk ve Zap Bölgelerine 23 Aralık 2018'de Düzenlenen Hava...

Milli Savunma Bakanlığı: "Irak Kuzeyi Hakurk ve Zap Bölgelerine 23 Aralık 2018'de Düzenlenen Hava...

40 dakika önce

IHAAW112021-GEN/24-12-2018- Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerine 23 Aralık 2018'de düzenlenen hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı altı bölücü terörist etkisiz...

Milli Savunma Bakanlığı:
IHAAW112021-GEN/24-12-2018

- Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerine 23 Aralık 2018'de düzenlenen hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı altı bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir." 24.12.2018 11: 20: 21 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:26 Kaynak: İHA

Aralık, Zap bölgesi, Hakurk, Irak, Güncel
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