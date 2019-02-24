Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "Irak Kuzeyi, Hakurk ve Zap Bölgelerine Düzenlenen Hava Harekatları...

Milli Savunma Bakanlığı: "Irak Kuzeyi, Hakurk ve Zap Bölgelerine Düzenlenen Hava Harekatları...

37 dakika önce

IHAAW125625-GEN/24-02-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi, Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı:
IHAAW125625-GEN/24-02-2019

- Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi, Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." 24.02.2019 12: 56: 25 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:02 Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Zap bölgesi, Hakurk, Irak, Güncel
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