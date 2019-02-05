Milli Savunma Bakanlığı: "Irak Kuzeyi, Hakurk, Zap, Avaşin-Basyan ve Gara Bölgelerine Düzenlenen...
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IHAAW103502-GEN/05-02-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi, Hakurk, Zap, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
IHAAW103502-GEN/05-02-2019
- Milli Savunma Bakanlığı
: "Irak
kuzeyi, Hakurk
, Zap, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." 05.02.2019 10: 35: 02 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:40 Kaynak: İHA
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