Milli Savunma Bakanlığı: "Irak Kuzeyi Kandil, Avaşin-Basyan, Metina, Sinat-Haftanin ve Zap...
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IHAAW121613-ASA/21-03-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi Kandil, Avaşin-Basyan, Metina, Sinat-Haftanin ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
IHAAW121613-ASA/21-03-2019
- Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi Kandil, Avaşin-Basyan, Metina, Sinat-Haftanin ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." 21.03.2019 12: 16: 13 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:22 Kaynak: İHA
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