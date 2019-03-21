Milli Savunma Bakanlığı: "Irak Kuzeyi Kandil, Avaşin-Basyan, Metina, Sinat-Haftanin ve Zap...

IHAAW121613-ASA/21-03-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi Kandil, Avaşin-Basyan, Metina, Sinat-Haftanin ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

IHAAW121613-ASA/21-03-2019



- Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi Kandil, Avaşin-Basyan, Metina, Sinat-Haftanin ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." 21.03.2019 12: 16: 13 TSI

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