Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "Irak Kuzeyi, Metina, Hakurk ve Zap Bölgelerine Düzenlenen Hava...

Milli Savunma Bakanlığı: "Irak Kuzeyi, Metina, Hakurk ve Zap Bölgelerine Düzenlenen Hava...

1 saat önce

IHAAW135028-ASA/20-02-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi, Metina, Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı:
IHAAW135028-ASA/20-02-2019

- Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi, Metina, Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." 20.02.2019 13: 50: 28 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:56 Kaynak: İHA

Zap bölgesi, Hakurk, Metina, Irak, 3. Sayfa
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