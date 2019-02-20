Milli Savunma Bakanlığı: "Irak Kuzeyi, Metina, Hakurk ve Zap Bölgelerine Düzenlenen Hava...
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IHAAW135028-ASA/20-02-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi, Metina, Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
IHAAW135028-ASA/20-02-2019
- Milli Savunma Bakanlığı
: "Irak
kuzeyi, Metina
, Hakurk
ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." 20.02.2019 13: 50: 28 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:56 Kaynak: İHA
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