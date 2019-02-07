Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "Irak Kuzeyi Metina ve Zap Bölgelerine Düzenlenen Hava Harekâtları...

Milli Savunma Bakanlığı: "Irak Kuzeyi Metina ve Zap Bölgelerine Düzenlenen Hava Harekâtları...

1 saat önce

IHAAW153230-ASA/07-02-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı:
IHAAW153230-ASA/07-02-2019

- Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." 07.02.2019 15: 32: 30 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:42 Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Zap bölgesi, Metina, Irak, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'dan Gazi Muhammet Atmaca'ya Ziyaret! Dehşete Düşüren Olay! 18 Yaşındaki Kız, Ağabeyi Tarafından Bodrum Katına Zincirlendi

Kazada Yaralanan Atların Görüntüsü Yürek Burktu Şule Çet Davasında Bardak Detayı! Çelişkili İfadeler Dikkat Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 17:36:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "Irak Kuzeyi Metina ve Zap Bölgelerine Düzenlenen Hava Harekâtları...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]