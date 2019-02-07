Milli Savunma Bakanlığı: "Irak Kuzeyi Metina ve Zap Bölgelerine Düzenlenen Hava Harekâtları...

IHAAW153230-ASA/07-02-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

IHAAW153230-ASA/07-02-2019



- Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." 07.02.2019 15: 32: 30 TSI

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