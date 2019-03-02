Milli Savunma Bakanlığı: "Irak Kuzeyi, Metina ve Zap Bölgelerine Düzenlenen Hava Harekâtları...
1 saat önce
IHAAW151410-GEN/02-03-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi, Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
IHAAW151410-GEN/02-03-2019
- Milli Savunma Bakanlığı
: "Irak
kuzeyi, Metina
ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." 02.03.2019 15: 14: 10 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:20 Kaynak: İHA
Erdoğan, Kürdistan Açıklaması Yapan HDP'li Vekillere Böyle Seslendi: Defolun Oraya Gidin!
Erdoğan'dan Tarım ve Hayvancılıkla Uğraşanlara, Elektrikte İndirim Müjdesi
AK Parti Meclis Üyesi Adayına Silahlı Saldırı Kamerada
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Müteahhitlik Yapma Şartlarını Duyurdu