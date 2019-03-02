Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "Irak Kuzeyi, Metina ve Zap Bölgelerine Düzenlenen Hava Harekâtları...

Milli Savunma Bakanlığı: "Irak Kuzeyi, Metina ve Zap Bölgelerine Düzenlenen Hava Harekâtları...

1 saat önce

IHAAW151410-GEN/02-03-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi, Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı:
IHAAW151410-GEN/02-03-2019

- Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi, Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." 02.03.2019 15: 14: 10 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:20 Kaynak: İHA

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