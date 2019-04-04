Milli Savunma Bakanlığı: "Irak Kuzeyi Metina ve Zap Bölgelerine Düzenlenen Hava Harekatları...
2 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:13 Kaynak: İHA
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