Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "Irak Kuzeyi Metina ve Zap Bölgelerine Düzenlenen Hava Harekatları...

Milli Savunma Bakanlığı: "Irak Kuzeyi Metina ve Zap Bölgelerine Düzenlenen Hava Harekatları...

2 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı:
Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:13 Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Zap bölgesi, Metina, Irak, Güncel
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