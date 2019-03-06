Milli Savunma Bakanlığı: "Irak Kuzeyi, Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk Bölgelerine Düzenlenen...

IHAAW162143-GEN/06-03-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi, Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

IHAAW162143-GEN/06-03-2019



- Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi, Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." 06.03.2019 16: 21: 43 TSI

NNNN - ANKARA

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