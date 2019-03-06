Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "Irak Kuzeyi, Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk Bölgelerine Düzenlenen...

Milli Savunma Bakanlığı: "Irak Kuzeyi, Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk Bölgelerine Düzenlenen...

11 dakika önce

IHAAW162143-GEN/06-03-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi, Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı:
IHAAW162143-GEN/06-03-2019

- Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi, Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." 06.03.2019 16: 21: 43 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:27 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'den Buzları Eritecek Açıklama: Trump, Erdoğan'a Sempati Hissediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Mitinginde Yaptığı Gafı Fark Edip Düzeltti

Son Dakika! Erdoğan: Hiçbir Yerde "HDP'ye Oy Veren Teröristtir" Demedim Türkiye'nin İlk Kuduz Antiserumu Eskişehir'de Üretilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 16:38:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "Irak Kuzeyi, Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk Bölgelerine Düzenlenen...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]