Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "Irak Kuzeyi Sinat-Haftanin Bölgesine Düzenlenen Hava Harekâtı Neticesinde...

Milli Savunma Bakanlığı: "Irak Kuzeyi Sinat-Haftanin Bölgesine Düzenlenen Hava Harekâtı Neticesinde...

57 dakika önce

IHAAW144346-ASA/07-03-2019- Milli savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı:
IHAAW144346-ASA/07-03-2019

- Milli savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." 07.03.2019 14: 43: 46 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:49 Kaynak: İHA

Irak, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


AK Parti'nin İlk Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış: Hükümet Suriye'de 2 Hata Yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Takımın Yeni Teknik Direktörü Şenol Güneş'le İlgili Açıklamalarda Bulundu

Şenol Güneş, Sezon Sonunda Beşiktaş'tan Ayrılacak İstanbul'da Katliam! 2'si Öz Oğlu Olmak Üzere 5 Kişiyi Öldüren Katil Zanlısı Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 15:46:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "Irak Kuzeyi Sinat-Haftanin Bölgesine Düzenlenen Hava Harekâtı Neticesinde...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]