Milli Savunma Bakanlığı: "Irak Kuzeyi Sinat-Haftanin Bölgesine Düzenlenen Hava Harekâtı Neticesinde...
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IHAAW144346-ASA/07-03-2019- Milli savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
IHAAW144346-ASA/07-03-2019
- Milli savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." 07.03.2019 14: 43: 46 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:49 Kaynak: İHA
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