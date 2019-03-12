Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "Irak Kuzeyi, Zap Bölgesine Düzenlenen Hava Harekâtı Neticesinde, Bölücü...

Milli Savunma Bakanlığı: "Irak Kuzeyi, Zap Bölgesine Düzenlenen Hava Harekâtı Neticesinde, Bölücü...

17 dakika önce

IHAAW132015-ASA/12-03-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi, Zap bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı:
IHAAW132015-ASA/12-03-2019

- Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi, Zap bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." 12.03.2019 13: 20: 15 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:26 Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Zap bölgesi, Irak, 3. Sayfa
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