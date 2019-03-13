Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "Irak Kuzeyi, Zap, Gara, Metina ve Avaşin-Basyan Bölgelerine Düzenlenen...

Milli Savunma Bakanlığı: "Irak Kuzeyi, Zap, Gara, Metina ve Avaşin-Basyan Bölgelerine Düzenlenen...

5 dakika önce

IHAAW184837-ASA/13-03-2019- Milli savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi, Zap, Gara, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah, mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı:
IHAAW184837-ASA/13-03-2019

- Milli savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi, Zap, Gara, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah, mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." 13.03.2019 18: 48: 37 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 06:54 Kaynak: İHA

Metina, Zap bölgesi, Irak, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bakan Pakdemirli: Yüzde 75 Hibeyi Baba Oğluna Vermiyor ABD'den Türkiye'ye Venezuela Tehdidi: Yaptırımları Sürdüreceğiz

Hediye Edilen 7 Kazı Çoğaltan Girişimci Irak'a 100 Bin Dolarlık Kaz Sattı Bakan Pakdemirli McCain Foods İddialarına Yanıt Verdi: İstifa Ettim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 18:59:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "Irak Kuzeyi, Zap, Gara, Metina ve Avaşin-Basyan Bölgelerine Düzenlenen...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]