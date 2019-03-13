Milli Savunma Bakanlığı: "Irak Kuzeyi, Zap, Gara, Metina ve Avaşin-Basyan Bölgelerine Düzenlenen...

IHAAW184837-ASA/13-03-2019- Milli savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi, Zap, Gara, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah, mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

IHAAW184837-ASA/13-03-2019



- Milli savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi, Zap, Gara, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah, mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." 13.03.2019 18: 48: 37 TSI

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