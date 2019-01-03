Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "Irak Kuzeyi Zap, Metina, Avaşin-Basyan ve Gara Bölgelerine 2 Ocak 2019'da...

Milli Savunma Bakanlığı: "Irak Kuzeyi Zap, Metina, Avaşin-Basyan ve Gara Bölgelerine 2 Ocak 2019'da...

10 dakika önce

IHAAW113816-ASA/03-01-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi Zap, Metina, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine 2 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekatları neticesinde bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir.

Milli Savunma Bakanlığı:
IHAAW113816-ASA/03-01-2019

- Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi Zap, Metina, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine 2 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekatları neticesinde bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir." 03.01.2019 11: 38: 16 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:44 Kaynak: İHA

Metina, Zap bölgesi, Irak, 3. Sayfa
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