Milli Savunma Bakanlığı: "Irak Kuzeyi Zap, Sinat-Haftanin Bölgelerine 12 Ocak 2019'da Düzenlenen...
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IHAAW120048-GEN/13-01-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi Zap, Sinat-Haftanin bölgelerine 12 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı en az üç bölücü...
IHAAW120048-GEN/13-01-2019
- Milli Savunma Bakanlığı
: "Irak
kuzeyi Zap, Sinat-Haftanin bölgelerine 12 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı en az üç bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir." 13.01.2019 12: 00: 48 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 12:06 Kaynak: İHA
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