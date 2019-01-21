Milli Savunma Bakanlığı: "Irak Kuzeyi Zap, Sinat-Haftanin ve Hakurk Bölgelerine 20 Ocak 2019'da...
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IHAAW083943-GEN/21-01-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi Zap, Sinat-Haftanin ve Hakurk bölgelerine 20 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekatı neticesinde terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve barınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı en az altı...
IHAAW083943-GEN/21-01-2019
- Milli Savunma Bakanlığı
: "Irak
kuzeyi Zap, Sinat-Haftanin ve Hakurk
bölgelerine 20 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekatı neticesinde terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve barınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı en az altı bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir." 21.01.2019 08: 39: 43 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 08:45 Kaynak: İHA
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