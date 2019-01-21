Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "Irak Kuzeyi Zap, Sinat-Haftanin ve Hakurk Bölgelerine 20 Ocak 2019'da...

Milli Savunma Bakanlığı: "Irak Kuzeyi Zap, Sinat-Haftanin ve Hakurk Bölgelerine 20 Ocak 2019'da...

1 saat önce

IHAAW083943-GEN/21-01-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi Zap, Sinat-Haftanin ve Hakurk bölgelerine 20 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekatı neticesinde terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve barınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı en az altı...

Milli Savunma Bakanlığı:
IHAAW083943-GEN/21-01-2019

- Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi Zap, Sinat-Haftanin ve Hakurk bölgelerine 20 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekatı neticesinde terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve barınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı en az altı bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir." 21.01.2019 08: 39: 43 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 08:45 Kaynak: İHA

Hakurk, Zap bölgesi, Irak, Güncel
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