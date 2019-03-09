Milli Savunma Bakanlığı: "Irak Kuzeyi, Zap ve Gara Bölgelerine Düzenlenen Hava Harekâtları...
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IHAAW134121-ASA/09-03-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi, Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
IHAAW134121-ASA/09-03-2019
- Milli Savunma Bakanlığı
: "Irak
kuzeyi, Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." 09.03.2019 13: 41: 21 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 01:47 Kaynak: İHA
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