Milli Savunma Bakanlığı: "Irak Kuzeyi, Zap ve Gara Bölgelerine Düzenlenen Hava Harekâtları...
1 saat önce
IHAAW150522-GEN/11-03-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi, Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
IHAAW150522-GEN/11-03-2019
- Milli Savunma Bakanlığı
: "Irak
kuzeyi, Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." 11.03.2019 15: 05: 22 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:11 Kaynak: İHA
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