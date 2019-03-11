Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "Irak Kuzeyi, Zap ve Gara Bölgelerine Düzenlenen Hava Harekâtları...

Milli Savunma Bakanlığı: "Irak Kuzeyi, Zap ve Gara Bölgelerine Düzenlenen Hava Harekâtları...

1 saat önce

IHAAW150522-GEN/11-03-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi, Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı:
IHAAW150522-GEN/11-03-2019

- Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi, Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." 11.03.2019 15: 05: 22 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:11 Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Zap bölgesi, Irak, Güncel
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