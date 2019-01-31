Milli Savunma Bakanlığı, Irak Kuzeyi Zap ve Metina Bölgelerine Dün Düzenlenen Hava Harekatları...
28 dakika önce
IHAAW110830-GEN/31-01-2019- Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine dün düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiğini açıkladı.
IHAAW110830-GEN/31-01-2019
- Milli Savunma Bakanlığı
, Irak
kuzeyi Zap ve Metina
bölgelerine dün düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiğini açıkladı. 31.01.2019 11: 08: 30 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:14 Kaynak: İHA
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Satışı Geçiş Ücretine Takıldı
CHP Odabaşı Çatlağı Derinleşiyor! Kılıçdaroğlu, Hesap Sordu: Bu Ne Rezalet Oğuz Kaan
Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'den İlginç Benzetme: Kırmızı Pazartesi Romanı Sahneye Konuyor
Galatasaray, Mitroglou Transferini KAP'a Bildirdi