Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı, Irak Kuzeyi Zap ve Metina Bölgelerine Dün Düzenlenen Hava Harekatları...

Milli Savunma Bakanlığı, Irak Kuzeyi Zap ve Metina Bölgelerine Dün Düzenlenen Hava Harekatları...

28 dakika önce

IHAAW110830-GEN/31-01-2019- Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine dün düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak Kuzeyi Zap ve Metina Bölgelerine Dün Düzenlenen Hava Harekatları..., System.String[]
IHAAW110830-GEN/31-01-2019

- Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine dün düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiğini açıkladı. 31.01.2019 11: 08: 30 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:14 Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Metina, Zap bölgesi, Irak, Güncel
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