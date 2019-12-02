Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-3 harekatında, 2 Aralık 2019 tarihinde...
Son Dakika 3. Sayfa Milli Savunma Bakanlığı: 'Irak kuzeyinde devam eden Pençe-3 harekatında, 2 Aralık 2019 tarihinde... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-3 harekatında, 2 Aralık 2019 tarihinde...

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-3 harekatında, 2 Aralık 2019 tarihinde PKK'lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir.

Milli Savunma Bakanlığı:

Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-3 harekatında, 2 Aralık 2019 tarihinde PKK'lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir." - ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı, Aralık, Irak, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:46 Kaynak: İHA
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