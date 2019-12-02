Son Dakika › 3. Sayfa › Milli Savunma Bakanlığı: 'Irak kuzeyinde devam eden Pençe-3 harekatında, 2 Aralık 2019 tarihinde... - Son Dakika
Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-3 harekatında, 2 Aralık 2019 tarihinde...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-3 harekatında, 2 Aralık 2019 tarihinde PKK'lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:46 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-3 harekatında, 2 Aralık 2019 tarihinde PKK'lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir." - ANKARA
İstanbul Barajlarında alarm Irak'ta sivil görünümlü grupların göstericilere ateş açtığı anlar kameralara yansıdı Emniyetten eş zamanlı radarlı hız denetimi: 13 bin 615 araca cezai işlem uygulandı Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'de devam eden operasyonlarda 2 askerin şehit olduğunu açıkladı