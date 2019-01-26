Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: "Irak Kuzeyinde Yer Alan Bir Üs Bölgemize PKK Terör Örgütünün Provokasyonu...

Milli Savunma Bakanlığı: "Irak Kuzeyinde Yer Alan Bir Üs Bölgemize PKK Terör Örgütünün Provokasyonu...

1 saat önce

IHAAW172035-GEN/26-01-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyinde yer alan bir üs bölgemize PKK terör örgütünün provokasyonu neticesinde bir saldırı gerçekleşmiştir.

Milli Savunma Bakanlığı:
IHAAW172035-GEN/26-01-2019

- Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyinde yer alan bir üs bölgemize PKK terör örgütünün provokasyonu neticesinde bir saldırı gerçekleşmiştir. Saldırıda kısmi araç ve malzeme hasarı oluşmuştur. Olayla ilgili gerekli tedbirler alınmaktadır." 26.01.2019 17: 20: 35 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 05:26 Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, PKK, Irak, Güncel
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