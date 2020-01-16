Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Milli Savunma Bakanlığı: 'Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava...

22 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı:

Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." - ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı, Hakurk, Irak, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 08:56 Kaynak: İHA
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