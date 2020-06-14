Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme... - Son Dakika
Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme...
Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi." - ANKARA
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14.06.2020 18:44:17. #1.13#
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