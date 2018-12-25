Milli Savunma Bakanlığı: "İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türk Ordusu Aleyhindeki Yersiz, Mesnetsiz...
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı: "İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türk ordusu aleyhindeki yersiz, mesnetsiz ve gerçek dışı iftiralarını reddediyoruz.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:03 Kaynak: AA
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