Milli Savunma Bakanlığı: "İstanbul'da Yaşanan Helikopter Kazası ile İlgili Olarak Olayın Ardından...

IHAAW143617-SIY/14-02-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "İstanbul'da yaşanan helikopter kazası ile ilgili olarak olayın ardından son derece hızlı ve geniş kapsamlı başlatılan idari ve adli soruşturma sonuçlanmamışken, hiçbir gerekçeye dayanmayan asılsız bir takım iddiaların ortaya atılması çirkin...

IHAAW143617-SIY/14-02-2019



- Milli Savunma Bakanlığı: "İstanbul'da yaşanan helikopter kazası ile ilgili olarak olayın ardından son derece hızlı ve geniş kapsamlı başlatılan idari ve adli soruşturma sonuçlanmamışken, hiçbir gerekçeye dayanmayan asılsız bir takım iddiaların ortaya atılması çirkin ve inciticidir. Önceden de ifade edildiği üzere yapılan incelemeler tamamlandığında sonuç kamuoyuyla paylaşılacaktır. Soruşturmanın sağlıklı yürüyebilmesi için 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanımız başka bir birimde görevlendirilmiştir." 14.02.2019 14: 36: 17 TSI

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